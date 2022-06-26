«Динамо» — «Амкал»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, как сыграл Овечкин

Московское «Динамо» разгромило «Амкал» в товарищеском матче. Игра состоялась на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Овечкин рассказал, как забил гол «Амкалу».

Итоговый счёт — 5:0. Российский хоккеист Александр Овечкин вышел на поле в основном составе «Динамо» с капитанской повязкой, открыл счёт на 11-й минуте с передачи Фёдора Смолова, после чего был заменён. Он был признан лучшим игроком встречи.

Ещё четыре гола бело-голубые забили после перерыва. На 82-й минуте Константин Тюкавин удвоил преимущество бело-голубых после паса Ярослава Гладышева. На 86-й минуте Николай Комличенко реализовал пенальти.

Ещё через одну минуту Гладышев забил четвёртый мяч динамовцев. На 90-й минуте Тюкавин оформил дубль, установив окончательный счёт встречи.

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