«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: прогноз Максима Лебедева на 6-й матч финала Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 6-й матч финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» — «Колорадо».

Ставка: победа «Колорадо» в основное время за 2.42.

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«Тампе», конечно, тяжело, и визуально много тяжелее, чем «Колорадо». Ведь сказывается и более длинный, чем у соперника, плей-офф, и то, что команда третий сезон подряд заигрывается далеко в лето. Василевский свою норму знает, поэтому в пятом матче пропустил две нормированные шайбы и больше не стал. Но не будем хвалить его раньше времени. Василевский, конечно, герой, но стулья ломать не будем.



Несмотря на победу, «Тампа» проделала лишь треть работы, которая необходима для победы в нынешнем Кубке Стэнли. Причём у «Тампы» уже нет права на ошибку, тогда как у «Колорадо» есть ещё целых два шанса. И пусть один из них приходится на гостевой матч, так ведь «Колорадо» во Флориде уже выигрывало, почему бы не повторить?



«Тампа», конечно, будет цепляться и выгребать, как может. Родные трибуны будут ей в подмогу. Кстати, Чапаев в бессмертном фильме ведь выплыл, но в 1941 году, в «Боевом киносборнике». Но это было в кино, которое очень сильно расходится с реальной жизнью. Болельщики «Тампы», конечно же, надеются на то, что их команда снова выплывет, причём выплывет аж два раза. Но мне кажется, что даже при Василевском, знающем свою норму, выгрести у «Тампы» даже на родном льду не получится – слишком уж изможденно она выглядит в этой финальной серии, хоть и бьётся знатно.



Итак, гостевая победа «Колорадо», после которой всё и закончится. И даже судьи не смогут искусственно подтянуть серию до седьмого матча, как мечтается многим моим оппонентам. Потому что, если бы судьям было это нужно, они не позволили бы денверцам забить всемером и подвесить всю серию.



Увы, но такой у меня скорбный прогноз, убивающий всякую надежду у поклонников «Тампы».

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