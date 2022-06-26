Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Тампа» — «Колорадо»: букмекеры оценили шансы в 6-м матче финала НХЛ

«Тампа» — «Колорадо»: букмекеры оценили шансы в 6-м матче финала НХЛ
Комментарии

27 июня в Тампе пройдёт шестой матч финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш». Начало запланировано на 3:00 мск.

The Athletic: дружба с Овечкиным может привести Малкина в «Вашингтон».

После пяти матчей в серии лидирует «Колорадо» — 3-2. «Эвеланш» находятся в одной победе от Кубка Стэнли.

Эксперты отдают минимальное предпочтение подопечным Джареда Беднара. Поставить на победу «Тампы» в основное время можно с коэффициентом 2.63, успех «Колорадо» идёт за 2.46. Ничья по итогам трёх периодов доступна за 4.72.

Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.91, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.09. Если соперники забросят как минимум по две шайбы, зайдёт коэффициент 1.60.

Победа «Тампы» с учётом дополнительного времени идёт за 2.01, успех «Колорадо» в шестой игре оценивается в 1.95.

Президент Федерации хоккея Чехии припомнил Гашеку оскорбление Овечкина.

Гавриков: никакого давления в США из-за ситуации на Украине не ощутил.

В США сравнили Никиту Кучерова со Стефеном Карри.

Гретцки включил Овечкина в сборную лучших игроков сезона НХЛ.

Фетисов назвал главное преимущество «Тампы» над «Колорадо».

Овечкин раскрыл, что ему сказал тренер «Динамо» перед выходом на поле.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022