Новак Джокович — Сун Ву Квон: ставка Сергея Фомина на матч Уимблдона 27 июня 2022 года

Профессиональный каппер и эксперт Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Новак Джокович — Сун Ву Квон.

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Ставка: победа Джоковича с форой (-8.5) за 1.84.

«Очевидно, что у Квон Су есть проблемы со здоровьем. Во-первых, был сыгран совсем провальный матч с Гастоном в Хертогенбосхе, где Квон взял лишь три гейма. А во-вторых, после этого поединка он не играл и пропустил несколько турниров. Прошло уже почти три недели, поэтому есть большие вопросы по его готовности.

Джокович будет всеми силами стараться выиграть свой 21-й первый Шлем. У него вполне рабочая сетка, поэтому нужно максимально быстро заканчивать матчи в первую неделю турнира, чтобы оставить силы на потом. Серб уже успел размяться на показательном турнире в Херлингеме, где отдал всего три гейма Оже-Альяссиму.



Матч выглядит как лёгкая прогулка для Джоковича. Возможно, в одном из сетов у серба могут быть локальные проблемы, но не более. Слишком слабо готов Квон Су к этому турниру. Поэтому предлагаю заиграть минусовую фору на Новака».

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