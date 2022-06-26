Эксперты назвали фаворита Уимблдона — 2022, который пройдёт без российский теннисистов

27 июня стартует Уимблдонский турнир в Англии, который будет длиться до 10 июля. Ранее организаторы отказали российским и белорусским спортсменам в праве принимать участие в соревновании в 2022 году.

Кафельников выступил против легализации коучинга в теннисе.

Букмекеры сделали свой прогноз на победителя. Фаворитом в борьбе за титул, по мнению аналитиков, является Новак Джокович. Если сербский теннисист дойдёт до финала и одержит победу, сыграет коэффициент 1.77, что приблизительно равно 56% вероятности.

Следующими в списке главных претендентов идут Маттео Берреттини и Рафаэль Надаль. Заключить пари на успех итальянца в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.00 (14% вероятности), а на успех испанца — с коэффициентом 8.00 (12% вероятности).

Если победителем станет восходящая звезда Карлос Алькарас, сыграет коэффициент 12.00 — 8% вероятности.

Серена Уильямс: я не завершала карьеру, но не знала, когда вернусь.

Энди Маррей высказался об отстранении россиян от Уимблдона.

Букмекеры назвали шансы Серены Уильямс выиграть Уимблдон.

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