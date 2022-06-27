«Тампа» — «Колорадо»: результат 6-й игры, кто победил, какой счёт, как сыграл Василевский

В шестом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Колорадо Эвеланш». Игра состоялась в Тампе на льду «Амали-Арены».

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«Эвеланш» победили со счётом 2:1, выиграли серию в шести матчах и стали обладателями Кубка Стэнли — 2022.



В составе «лавин» по разу отличились Натан Маккиннон и Арттури Лехконен. Голевыми передачами отметились Боуэн Байрэм, Габриэль Ландеског, Джош Мэнсон и всё тот же Натан Маккиннон. Россиянин Валерий Ничушкин остался без набранных очков.

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Единственную шайбу «Тампы» забросил Стивен Стэмкос. Ему ассистировал Ондржей Палат. Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачёв очков не набрали.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 из 30 бросков.

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