Кэмерон Норри — Пабло Андухар: прогноз Владимира Светлицы на игру Уимблдона

Профессиональный каппер Владимир Светлица дал прогноз на матч 1-го круга Уимблдона Кэмерон Норри — Пабло Андухар.



Ставка: ТМ 29 за 1.75.



«В первом круге Уимблдона сразятся Кэмерон Норри из Великобритании и Пабло Андухар, представляющий Испанию.

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Теннисисты, подходя к очному матчу находясь в абсолютно разных весовых категориях. Кэмерон Норри за последние полтора года очень сильно прибавил, добравшись, хоть и в качестве запасного, до итогового турнира года в Турине в 2021 году. На траве традиционно опасен, так как является левшой, а также пробивает максимально плоско и низко над сеткой.



Андухар в последние месяцы разваливается прямо на корте. Минимум побед даже на любимом грунте, огромное количество двойных ошибок, отсутствие игровой практики на траве в этом году. Плюс вчера у Пабло родилась дочь.



Думаю, что завтра он имеет высокие шансы на достаточно быстрое поражение в трёх сетах и возвращение в Испанию к семье в самое ближайшее время», — сказал Светлица.

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