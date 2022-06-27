Карлос Алькарас — Ян-Леннард Штруфф: ставка Сергея Фомина на игру 1-го круга Уимблдона

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Карлос Алькарас — Ян-Леннард Штруфф.
Ставка: победа Штруффа с форой (+6) за 1.72.
«Алькарас на выставочном турнире в Херлигтоне играл с довольно большим тейпом на руке. Сложно сказать, насколько это влияет на игру, но матч против Тиафо был проигран. Стоит отметить очень насыщенный отрезок сезона в первую половину года, где Карлос продемонстрировал свой лучший теннис.
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Было отдано огромное количество сил и ресурсов по ходу грунтовой части сезона. И, конечно, в марте оба Мастерса в Индиан-Уэллсе и Майами были максимально энергозатратными. Поэтому вполне может случится небольшой локальный спад. Возможно, даже на этом турнире.
Штруфф, как раз создан для игры на траве. У него есть все ресурсы для этого. Мощнейшая первая подача и точные плоские удары, которые позволяют получать преимущество на задней линии. Именно такой силовой и мощный теннис дает свои плоды. Ян-Леннард провел неплохую подготовку к Уимблдону, сыграв на трех турнирах, хотя только-только вернулся после травмы.
Почему бы не попробовать Штруффу навязать борьбу Алькарасу. Условия для него вполне подходящие. Поэтому считаю, что плюсовая фора на немецкого теннисиста является вполне логичной опцией», — сказал Фомин.
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