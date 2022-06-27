Новак Джокович — Квон Сун У: прогноз Игоря Панкова на матч 1/64 финала Уимблдона

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч Уимблдона Новак Джокович — Квон Сун У.



Ставка: ТМ 29 за 1.74.



«Новак Джокович выиграл три последних Уимблдона и 27 июня начнет свой путь за очередным титулом.

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С соперником в первом круге сербу во многом повезло. Квон Сун У явно в этом сезоне не оправдывает надежд и регулярно терпит поражения на многочисленных турнирах. Переход на траву ничего не изменил – два поражения. Причем с «бегунком» Гастоном и вовсе был разгром.

Квон не выделяется в туре подачей, а с такими парнями Новак чаще всего разбирается очень уверенно — независимо от покрытия. Того же Квона он без проблем год назад на грунте разгромил в Белграде через (-8) геймов по форе.



На траве Новак размялся, разгромив в показательном матче Оже-Альяссима. Да и в целом ему предшлемные турниры особо не нужны. Год назад была схожая подготовка и титул Уимблдона. Тогда, правда, на старте был отданный сет местному Дрэйперу, но это, скорее, исключение. Затягивать матч сегодня нет никого смысла.



В этой паре, на мой взгляд, не стоит ждать никаких неожиданностей. Сербу будет удобно играть против корейца. При этом сам Квон давно уже ни на каком пике формы не пребывает, чтобы можно было рассчитывать затянуть хотя бы одну партию», — сказал Панков.

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