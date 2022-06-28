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«Рубин» — «Крылья Советов»: букмекеры назвали фаворита товарищеского матча

«Рубин» — «Крылья Советов»: букмекеры назвали фаворита товарищеского матча
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28 июня в Казани состоится товарищеский матч «Рубин» — «Крылья Советов». Начало игры — в 16:00 мск.

Зарема: российский футбол в коме.

Эксперты отдают предпочтение «Крыльям Советов»: заключить пари на победу клуба из Самары предлагается с коэффициентом 2.07. Успех казанцев оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00.

Если забьют футболисты «Рубина», сыграет коэффициент 1.34. Гол в исполнении «Крыльев Советов» идёт с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.65.

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