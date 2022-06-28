Англия — Италия: эксперты назвали фаворита полуфинала Евро-2022 U19

28 июня состоится матч полуфинала юношеского чемпионата Европы до 19 лет Англия — Италия. Начало – в 18:00 мск.
Прогноз на матч Англия — Италия с коэффициентом 3.50.
Букмекеры отдают явное преимущество сборной Англии: поставить на победу «львов» по итогам 90 минут предлагается с коэффициентом 1.88. Успех итальянцев оценивается в 3.86. На ничью дают коэффициент 3.70.
Аналитики ждут, что матч окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.03.
Если забьют футболисты сборной Англии, сыграет коэффициент 1.16. Гол в исполнении сборной Италии доступен с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.
Проход англичан в финал оценён в 1.52, итоговый успех Италии идёт за 2.63.
Прогноз с коэффициентом 3.02 на матч «Краснодар» — «Ростов».
Григорян объяснил, почему Бердыев не работает в РПЛ.
Асхабадзе признался, что «Факел» не определился с бюджетом на сезон.
В «Спартаке» высмеяли Ларссона после расторжения контракта.
Тихонов: уход Федуна из «Лукойла» не повлияет на «Спартак».
Червиченко: рожа Ларссона мне всегда не нравилась.
- 28 июня 2022
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:13
- 27 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:01
-
10:47
-
10:00
-
07:40
-
06:23
-
05:12
- 26 июня 2022
-
22:47
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:13