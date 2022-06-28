Англия — Италия: эксперты назвали фаворита полуфинала Евро-2022 U19

28 июня состоится матч полуфинала юношеского чемпионата Европы до 19 лет Англия — Италия. Начало – в 18:00 мск.

Прогноз на матч Англия — Италия с коэффициентом 3.50.

Букмекеры отдают явное преимущество сборной Англии: поставить на победу «львов» по итогам 90 минут предлагается с коэффициентом 1.88. Успех итальянцев оценивается в 3.86. На ничью дают коэффициент 3.70.



Аналитики ждут, что матч окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.03.

Если забьют футболисты сборной Англии, сыграет коэффициент 1.16. Гол в исполнении сборной Италии доступен с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Проход англичан в финал оценён в 1.52, итоговый успех Италии идёт за 2.63.

Прогноз с коэффициентом 3.02 на матч «Краснодар» — «Ростов».

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