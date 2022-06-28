Франция U19 — Израиль U19: прогноз Артура Петросьяна на игру юношеского Евро — 2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Франция U19 – Израиль U19 в рамках молодёжного чемпионата Европы.



Ставка: победа Франции в 1-м тайме и матче за 1.67.



«Израильская сборная – главное открытие этого Евро. Она удивила всех своими разительными контратаками и эффективностью в атакующих действиях.

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Место на молодёжном чемпионате мира команда завоевала вполне заслуженно. Сможет ли она заявить о себе ещё громче и выйти в финал? Не думаю.



У французов самая мощная на турнире команда, превосходящая каждого из оставшихся семи участников во всех компонентах. 11 мячей они забили в трёх матчах группы, и это явно не предел – будь у них побольше желания и везения, румыны крупного поражения также не избежали бы.



Не думаю, что матёрые французы, у которых 90% игроков уже сейчас являются основными в своих взрослых командах, оступятся в полуфинале. Думаю, они с первых минут покажут, кто в доме хозяин, и ещё до перерыва обеспечат себе преимущество», — сказал Петросьян.



Экспресс с коэффициентом 5.11 на полуфиналы Евро-2022.

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