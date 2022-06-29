Новак Джокович — Танаси Коккинакис: эксперты оценили шансы серба в матче Уимблдона

29 июня Новак Джокович и Танаси Коккинакис сыграют в матче второго круга Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 15:30 мск.

Джокович обратился к болельщикам после старта на Уимблдоне.

Аналитики не сомневаются в победе бывшей первой ракетки мира, коэффициент на победу Новака Джоковича составляет 1.03. На успех австралийца можно поставить в букмекерских конторах за 13.24.



Букмекеры ожидают упорной игры: ставки на тотал больше 28.5 гейма принимаются за 1.56, а тотал меньше 28.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.42.

Заключить пари на то, что в матче будет сыграно не менее четырёх сетов, предлагается за 2.80. Вероятность пятой партии оценена в 7.60.

Победа Джоковича в трёх сетах идёт за 1.42, успех серба в четырёх партиях доступен за 4.00.

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