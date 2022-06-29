«Краснодар» — «Ростов»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Футбольный клуб «Краснодар» выиграл у «Ростова» в контрольном матче. Игра состоялась в Краснодаре на территории академии «быков».
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Игра завершилась со счётом 2:0. «Краснодар» забил по голу в каждом из таймов. На 15-й минуте Эдуард Сперцян реализовал пенальти. На исходе часа игры Ираклий Манелов удвоил преимущество хозяев.
По договорённости сторон встреча состоялась в закрытом режиме: без болельщиков и видеотрансляции матча.
Команды продолжают подготовку к началу сезона Российской Премьер-Лиги. В первом туре «Краснодар» на своём поле сыграет с «Факелом» 17 июля.
«Ростов» в тот же день на выезде встретится с московским «Динамо».
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