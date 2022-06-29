Оскар Отте — Кристиан Харрисон: прогноз Сергея Фомина на матч 2-го круга Уимблдона

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Оскар Отте — Кристиан Харрисон.



Ставка: победа Харрисона с форой (+7) за 1.65.



«Отте здорово прибавил в результатах за последние месяцы. На травяных кортах показывает активный теннис с очень грамотной игрой на задней линии.

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В матче первого круга немец уверенно разобрался со своим соотечественником Петером Гоёвчиком. Оскар на протяжении всего матча владел инициативой и здорово растягивал оппонента на задней линии. Из минусов в его игре стоит отметить низкий показатель попадания первой подачей и большое количество двойных ошибок.



Харрисон прошел квалификацию к турниру и в первом раунде переиграл местного теннисиста Джея Кларка. Уверенная победа в трёх партиях. Здорово подавал и качественно пробивал своего оппонента на протяжении всего матча. Очевидно, что американец пытается выжимать максимум из своих возможностей, и пока это у него получается.



Букмекеры ведут очевидным фаворитом Отте, но, на мой взгляд, его переоценивают. Слишком низкий коэффициент на его победу. Харрисон неплохо смотрится на данном турнире и вполне может навязать борьбу. Поэтому стоит присмотреться к плюсовой форе», — сказал Фомин.



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