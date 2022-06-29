БАТЭ — «Слуцк»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 9-го тура Высшей лиги Беларуси БАТЭ – «Слуцк».
Ставка: обе забьют за 2.26.
«Кажется, БАТЭ после очень хорошего старта сезона начинает сдавать позиции. Главная причина спада – недостаточный для чемпионских амбиций кадровый потенциал команды.
«Зенит» обменял Юри Алберто на двух футболистов «Коринтианса».
Об этом много говорили специалисты и журналисты, а теперь и результаты подтверждают предположения. Домашнее поражение от «Ислочи», выездная ничья с «Неманом» — это два последних тура. А до этого ещё ничья в Жодино и проигранный финал Кубка Беларуси.
У главного тренера Александра Михайлова банально нет максимального выбора состава на летнем отрезке: защитник Филиппович – продан, Милич и Виллюмссон – травмированы. На скамейке запасных только молодёжь, которая пока не готова стабильно давать качество.
В гости в перенесённом матче приезжает «Слуцк», который имел серию пяти встреч без поражений, а потом взял и уступил на своём поле одному из аутсайдеров «Витебску». В целом команда средняя по белорусским меркам, от которой глупо ждать стабильности в результатах, но порой может давать хорошие игры. Как против минского «Динамо» в позапрошлом туре.
И всё же щедрую плюсовую фору на гостей брать не стану, а вот на обмен голами стоит закладываться. «Слуцк» постарается вторым номером найти шанс в атаке, а БАТЭ забивать обязан», — сказал Ходасевич.
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ЦСКА продал Бохинена итальянскому клубу.
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