Ричардас Беранкис — Рафаэль Надаль: прогноз Ярослава Перканюка на игру Уимблдона

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч Уимблдона Ричардас Беранкис — Рафаэль Надаль.



Ставка: ТБ 1.5 брейка в 1-м сете за 1.62.



«В последнее время Беранкис мало времени проводит в туре. Теннисист может неделями не выступать, но при этом он остаётся конкурентоспособным на высоком уровне. Ричардас потерял место в топ-100 и теперь будет вынужден вернуться на челленджеры.

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Беранкис относится к тем игрокам, которые в одном матче могут обыграть явного фаворита, а затем через день без шансов уступить аутсайдеру. Это одна из главных причин, почему Беранкис на протяжении всей карьеры со скрипом топтался в топ-100 рейтинга.



Беранкис не зависит ни от одного из игровых аспектов, так как действует на корте по ситуации. На своих геймах Ричардас пытается отыгрывать первым номером, быстро завершать розыгрыши и диктовать свои условия. На приёме латыш действует более сдержанно, на контратаках. Беранкис не имеет мощной подачи. Стоит отметить и проблемы с концентрацией.



Надаль охотится за календарным «Большим шлемом». Испанец победил на Australian Open и «Ролан Гаррос». Но дальше – сложнее: в последние годы Рафаэль либо не играет на траве, либо проваливается на ранних стадиях. К тому же в оптимальной форме находится Новак Джокович, который пока не даёт поводов усомниться в себе. Впрочем, это спорт — и случиться может всякое в любой момент. На данный момент Надаль пытается адаптировать свою игру к травяным кортам.



Одна из главных причин невнятной игры Надаля на траве – плохая подача. К примеру, взять последний матч против Серундоло, который возвращал большинство мячей и навязывал розыгрыши (и это далеко не лучший игрок на приёме). При этом Рафаэль часто делает акцент на надёжность и не берёт на себя инициативу. Поэтому Надаль побеждает за счет цепкости, так как далеко не все игроки могут выдержать темп испанца.



Беранкис удивил, когда обыграл Куэрри. Представитель Литвы показал образцовый теннис, он практически не ошибался и заставлял соперника много двигаться, с чем у того были проблемы. Против Надаля такая тактика ничего не даст. Кроме этого, у Ричардаса нет в арсенале ни подачи, ни силы в ударах, чтобы пробивать испанца на задней линии. При этом оба теннисиста слабо подают. Думаю, в первом сете мы увидим минимум два брейка», — сказал Перканюк.



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