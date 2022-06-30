«Пари НН» — «Сочи»: прогноз Эдуарда Мора на матч предсезонного турнира 1 июля

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Пари НН» — «Сочи».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.81.



Поговорим о матче между командами «Пари НН» и «Сочи». Игра пройдёт в Москве. Команды будут себя показывать.

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Что их объединяет? В обеих командах новые тренеры. В такой ситуации футболистам надо показывать всё заново. Мотивация игроков будет высокой. «Сочи» как команда наверняка выглядит сильнее, хотя Кассьерра должен перейти в «Зенит». Защитник Родригао также может перебраться в «Зенит». Таких исполнителей, конечно же, сложно нивелировать.



Думаю, что «Сочи» сильно перестроится и будет играть в четыре защитника. Будут также просматривать новых футболистов, которые наверняка постараются себя проявить.



«Пари НН» также наверняка перейдёт на четыре защитника. Новый наставник Галактионов больше нацелен на атакующую игру, что было видно в недавнем матче с «Зенитом». Было много передач низом. «Пари НН» будет пытаться больше контролировать мяч и владеть им.



Свои первые матчи Кубка команды сыграли вничью (1:1). Обе в итоге по пенальти проиграли «Зениту». Была неплохая игра, и команды неплохо выглядели моментами. Думаю, что, в отличие от прошлых матчей, в этой игре будет много голов.



Первый мой прогноз — ТБ (2.5), а второй — победа «Сочи». Обойма лучше у «Сочи», как и игроки стартового состава. В то же время думаю, что на один гол «Пари НН» всё же наиграет», — сказал Мор.

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