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Мари Бузкова — Онс Жабер: прогноз Ильи Родина на матч Уимблдона

Мари Бузкова — Онс Жабер: прогноз Ильи Родина на матч Уимблдона
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Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч турнира Уимблдон Мари Бузкова — Онс Жабер.

Ставка: индивидуальный тотал двойных ошибок Жабер меньше 1.5 за 1.64.

«Четыре матча и ноль в графе количество двойных ошибок у Онс Жабер. Гроссмейстер? Конечно! Так почему в сегодняшнем матче Жабер должна допустить больше 1,5 двойной ошибки? В принципе на этом можно мою аргументацию заканчивать.

Еще раз: африканка Онс Жабер на Уимблдоне провела 4 матча. Ее соперницами были: Бьорклунд, Кава, Перри и Мертенс. И ни в одном матче Жабер не сделала ни одной двойной ошибки.

Считаю индивидуальный тотал в 1,5 двойной ошибки отличным подспорьем к выбору в этом матче», — сказал Родин.

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