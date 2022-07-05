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«Шэмрок» — «Хайбернианс»: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации ЛЧ

«Шэмрок» — «Хайбернианс»: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации ЛЧ
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Шэмрок» — «Хайбернианс».

Ставка: победа «Шэмрока» и ТМ 4.5 за 1.64.

«В этой паре фаворит противостояния очевиден. «Шэмрок» стал чемпионом Ирландии во второй раз подряд и в этом сезоне снова безоговорочно лидирует и имеет амбиции пройти как можно дальше в еврокубках.

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Тот факт, что чемпионат Ирландии в самом разгаре, конечно, большой плюс, учитывая то, что «Хайбернианс», чемпионы Мальты, свой последний официальный матч проводили аж в мае.

У «Роверс» есть некоторые кадровые проблемы, поэтому предположу, что здесь будет не разгром, а просто победа на классе», — сказал Петросьян.

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