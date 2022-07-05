«Шэмрок» — «Хайбернианс»: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации ЛЧ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Шэмрок» — «Хайбернианс».
Ставка: победа «Шэмрока» и ТМ 4.5 за 1.64.
«В этой паре фаворит противостояния очевиден. «Шэмрок» стал чемпионом Ирландии во второй раз подряд и в этом сезоне снова безоговорочно лидирует и имеет амбиции пройти как можно дальше в еврокубках.
Ткаченко: только один человек может решить, будет ли Федун управлять «Спартаком».
Тот факт, что чемпионат Ирландии в самом разгаре, конечно, большой плюс, учитывая то, что «Хайбернианс», чемпионы Мальты, свой последний официальный матч проводили аж в мае.
У «Роверс» есть некоторые кадровые проблемы, поэтому предположу, что здесь будет не разгром, а просто победа на классе», — сказал Петросьян.
АПЛ накрыла волна секс-скандалов. Что не так с футболистами лучшей лиги мира.
Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины» и не хочет уходить из клуба.
Система присоединилась к бойкоту. FAN ID сломалась в первый же день работы.
- 5 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:00
- 4 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:20
-
04:03
- 3 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:58
-
16:00
-
15:00
-
14:00