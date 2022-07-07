«Ростов» — «Форте»: букмекеры оценили шансы команды Карпина в товарищеской игре

7 июля состоится товарищеский матч «Ростов» — «Форте». Начало игры запланировано на 19:00 мск.
Прогноз на матч «Ростов» — «Форте» с коэффициентом 7.20.
Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.
Эксперты не сомневаются в успехе подопечных Валерия Карпина: поставить на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 1.21. Успех «Форте» оценён экспертами в 9.10. Ставки на ничью принимаются за 6.90.
Аналитики убеждены, что встреча «Ростов» — «Форте» окажется щедрой на голы: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.98.
Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.69. На то, что футболисты «Форте» не забьют, дают коэффициент 2.15. Поставить на голы с обеих сторон можно за 1.79.
Победа «Ростова» с разницей в два и более мяча доступна за 1.55. Разгромная победа «Ростова» идёт за 2.33.
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