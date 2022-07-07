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Онс Жабер — Татьяна Мария: прогноз Сергея Фомина на матч 1/2 финала Уимблдона

Онс Жабер — Татьяна Мария: прогноз Сергея Фомина на матч 1/2 финала Уимблдона
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Онс Жабер — Татьяна Мария.

Ставка: Мария выиграет меньше 47.5% очков на 2-й подаче за 1.85.

«Жабер существенно прибавила после проигранного первого сета в матче с Боузковой. Онс поначалу действовала слишком агрессивно и допускала глупые ошибки. Но потом стала играть разнообразнее и точнее. И на приёме начало получаться намного больше. Если удастся сохранить такой теннис и перенести его на полуфинал, то проблем быть не должно.

Татьяна Мария опять смогла вырвать победу уже во втором матче кряду. Она постоянно отыгрывалась на протяжении всей встречи и каким-то чудом вышла в свой первый полуфинал. Не сказать, что она лучше играла, но ключевые отрезки оставила за собой. По качеству теннис был не самого высокого уровня.

Как итог, считаю, что у Жабер должно быть колоссальное преимущество по ходу матча. Мария попала в этот полуфинал лишь по воле случая. Сначала Остапенко не смогла справиться с эмоциями, а затем уже Нимайер в ключевой момент не сдюжила. А для ставки, учитывая широкую линию, можно выбрать вариант на тотал меньше % выигранных очков на 2-й подаче Татьяны Марии», — сказал Фомин.

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