«Динамо» Минск — «Дечич»: прогноз Николая Ходасевича на матч отбора Лиги конференций

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций «Динамо» (Минск) – «Дечич».
Ставка: победа «Дечича» с форой (+1) за 2.25.
«Первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций. Минское «Динамо», как и другие белорусские клубы, лишены права выступать на своих стадионах из-за санкций, поэтому игра состоится в Подгорице на нейтральном поле.
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Белорусский клуб добирался до места матча очень длинным маршрутом с остановками и тренировками: Минск – Ереван – Вена – Подгорица. Сомневаюсь, что такое путешествие позитивно скажется на ментальном и функциональном состоянии игроков. И не стоит забывать о домашнем поражении в прошлом туре чемпионата страны: дома, от скромной «Ислочи», при минимальных атакующих потугах подопечных Артёма Челядинского.
Черногорский «Дечич» – соперник в целом сопоставимый. Но только вкатывается в новый сезон спаррингами. Результаты разные в товарищеских матчах, они мало о чём говорят по-настоящему. Понятно, что готовность неоптимальная, состав не самый выдающийся. Разве что в рядах имеется нападающий Фатос Бечирай, который когда-то играл за минское «Динамо», а потом ещё в России пытался закрепиться.
Слегка удивило, что «Динамо» в этом противостоянии идёт таким явным фаворитом. У минчан хватает проблем. Они куда-то испарятся в еврокубках? Не думаю. Побед с запасом у «Динамо» за полсезона всего две. Так что резонно взять плюсовую фору «Дечича», — сказал Ходасевич.
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