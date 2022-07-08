«Химки» — «Сочи»: букмекеры назвали фаворита матча

8 июля состоится товарищеский матч «Химки» — «Сочи». Начало игры запланировано на 12:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 11.50 на матч «Химки» — «Сочи».
Встреча пройдёт в Химках на стадионе «Арена Химки».
Эксперты считают явным фаворитом южан: поставить на победу «Сочи» предлагается с коэффициентом 1.88. Успех «Химок» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.40.
Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07.
На гол в исполнении «Химок» дают коэффициент 1.39. Если забьют футболисты «Сочи», сыграет коэффициент 1.15.
На то, что обе команды не сумеют отличиться, дают коэффициент 2.04. Поставить на голы с обеих сторон можно за 1.68.
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