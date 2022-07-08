«Сочи» — ЦСКА: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Сочи» проиграл ЦСКА в заключительном матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер. Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».
Подопечные Владимира Федотова выиграли со счётом 2:1 благодаря двум голами в дебюте. На пятой минуте Игорь Дивеев вывел красно-синих вперёд, ещё через две минуты Фёдор Чалов удвоил преимущество ЦСКА.
На исходе часа игры Владислав Сарвели сократил отставание в счёте до минимума, однако уйти от поражения в оставшееся время южане не сумели.
По итогам турнира «Сочи» занял третье место, а ЦСКА финишировал на четвёртой позиции. Победителем стал «Зенит», вторую строчку занял «Нижний Новгород».
Роналду не полетит с «Манчестер Юнайтед» на предсезонное турне.
На ЧМ-2022 в Катаре будет запрещена продажа алкоголя на стадионах.
Прогноз с коэффициентом 12.50 на матч «Зенит» — «Спартак».
Клаудиньо признался, что долго думает о матче со «Спартаком».
- 8 июля 2022
-
03:27
- 7 июля 2022
-
20:52
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:30
-
06:00
- 6 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 5 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00