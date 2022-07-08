«Сочи» — ЦСКА: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Сочи» проиграл ЦСКА в заключительном матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер. Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».

Подопечные Владимира Федотова выиграли со счётом 2:1 благодаря двум голами в дебюте. На пятой минуте Игорь Дивеев вывел красно-синих вперёд, ещё через две минуты Фёдор Чалов удвоил преимущество ЦСКА.

На исходе часа игры Владислав Сарвели сократил отставание в счёте до минимума, однако уйти от поражения в оставшееся время южане не сумели.

По итогам турнира «Сочи» занял третье место, а ЦСКА финишировал на четвёртой позиции. Победителем стал «Зенит», вторую строчку занял «Нижний Новгород».

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