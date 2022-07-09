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Дерек Чисора — Кубрат Пулев: ставка Вадима Тихомирова на бой с коэффициентом 3.26

Дерек Чисора — Кубрат Пулев: ставка Вадима Тихомирова на бой с коэффициентом 3.26
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Эксперт в смешанных единоборствах, экс-комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на боксёрский бой Дерек Чисора – Кубрат Пулев.

Ставка: победа Чисоры за 3.26.

«Чисора проигрывал решениями бойцам, которые двигаются заметно лучше Кубрата Пулева. Плюс сейчас Дерек будет боксировать в Англии, где даже в бою с Александром Усиком (куда более ценным спортсменом для бокса) Чисора получил все необходимые ему преимущества в организации поединка: маленький ринг, очень жёсткие перчатки.

Пулев в последнем бою оставил очень тяжёлое впечатление, и сейчас, на самом деле, он не выглядит фаворитом в бою с Чисорой. К тому же Чисора младше и будто бы чуть злее Пулева».

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