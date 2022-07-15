Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» победить «Кристал Пэлас» после 0:4 от «МЮ»

15 июля состоится товарищеский матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 15:35 мск.

Прогноз с коэффициентом 4.60 на матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».

Встреча пройдёт в Сингапуре на стадионе «Национальный». Подопечные Юргена Клоппа завершают предсезонное турне по Азии.

Эксперты не сомневаются в победе мерсисайдцев: поставить на успех «Ливерпуля» предлагают с коэффициентом 1.40. Победа «Кристал Пэлас» оценена в 5.40. Заключить пари на ничью предлагается за 4.70.



Аналитики ждут от соперников большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.48.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.72. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.09.

Прогноз на матч «Химки» — «Зенит» с коэффициентом 3.20.

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