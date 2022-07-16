«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч первого тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата России «Ахмат» – «Спартак».
Почему защита «Спартака» провалится в Грозном.
Ставка: обе забьют за 1.66.
«Поздравляю со стартом нового сезона РПЛ. Поговорим о матче «Ахмат» — «Спартак».
У «Спартака», помимо того, что некоторые игроки уехали, уехал и спортивный директор. У «Спартака» новый тренер, команду мы увидели в матче на Суперкубок. Первые 20–25 минут игры с «Зенитом» москвичи неплохо смотрелись, но «Зенит» оказался командой совсем другого уровня.
Учитывая кадровые потери, поздний приезд Мозеса, Мартинса и Николсона, а также перестройку игры, «Спартак» выглядит «сырым» и рыхлым. «Ахмат» дома – это всегда грозная сила, амбиции у команды очень большие.
Я думаю, что футбол должен получиться яркий и весёленький. «Спартаку» очень важно качественно начать с точки зрения результата, важно не проиграть, а «Ахмат» дома будет искать свои шансы в нападении. Мой прогноз – обе забьют».
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