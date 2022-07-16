«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч первого тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата России «Ахмат» – «Спартак».

Почему защита «Спартака» провалится в Грозном.

Ставка: обе забьют за 1.66.

«Поздравляю со стартом нового сезона РПЛ. Поговорим о матче «Ахмат» — «Спартак».



У «Спартака», помимо того, что некоторые игроки уехали, уехал и спортивный директор. У «Спартака» новый тренер, команду мы увидели в матче на Суперкубок. Первые 20–25 минут игры с «Зенитом» москвичи неплохо смотрелись, но «Зенит» оказался командой совсем другого уровня.



Учитывая кадровые потери, поздний приезд Мозеса, Мартинса и Николсона, а также перестройку игры, «Спартак» выглядит «сырым» и рыхлым. «Ахмат» дома – это всегда грозная сила, амбиции у команды очень большие.



Я думаю, что футбол должен получиться яркий и весёленький. «Спартаку» очень важно качественно начать с точки зрения результата, важно не проиграть, а «Ахмат» дома будет искать свои шансы в нападении. Мой прогноз – обе забьют».

Вице-президент «Алании» рассказал о ходе переговоров с Дзагоевым.



Дзюба отказался переходить в «Сочи» из-за низкой зарплаты.



Федун: новость о смерти Ярцева меня просто прибила.



В «Уфе» рассказали, почему Агаларов не уехал в Европу.



Прогноз с коэффициентом 5.80 на матч «Кубань» — «Уфа».



Баринов: переговоры с «Валенсией» действительно были.