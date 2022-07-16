ЦСКА — «Урал»: ставка Ивана Млечного на матч чемпионата России 16 июля 2022 года

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС и экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч первого тура РПЛ сезона-2022/2023 ЦСКА — «Урал».
Ставка: тотал меньше 2 голов за 2.53.
«Стартует Российская Премьер-Лига, и первый матч, который хотелось бы обсудить, — это встреча между ЦСКА и «Уралом».
Прогноз с коэффициентом 3.26 на матч ЦСКА — «Урал».
Алексея Березуцкого уволили из клуба, и на его место пришёл Владимир Федотов, который совсем недавно привёл «Сочи» к серебру РПЛ. Как-то кардинально менять состав времени не было, поэтому Федотову предстоит выезжать на том, что ему оставил его коллега. Тут ещё и множество легионеров покинуло команду, и мы все с вами видели, как армейцам было тяжело на Кубке Pari Премьер. В любом случае положительные моменты тоже имеются. ЦСКА подписал неплохого защитника, плюс из аренды вернулся Фёдор Чалов, поэтому хоть какие-то коррективы вносить можно, но усиления нужны всё равно.
«Урал» кое-как в последнем туре смог обезопасить себя от стыковых матчей, но в целом предыдущий сезон можно считать провальным. Как обычно, команда делает ставку на молодёжь плюс опыт Эрика Бикфалви, который после множества слухов всё-таки остался в команде. Предсезонные матчи команда провела так себе, не выиграв ни одного матча из четырёх, поэтому как бы ни был симпатичен «Урал» из-за того, что даёт дорогу молодёжи, на данный момент серьёзных задач перед командой стоять уж точно не может.
По предсезонным матчам мы видели, что у ЦСКА имеются проблемы в обороне, точно так же, как и у «Урала». Но и в атаке проблем тоже навалом. Все мы знаем, как играют команды в РПЛ, когда у них масса проблем. Они в первую очередь концентрируются на обороне. Я думаю, что и в этой встрече будет что-то подобное. Мой прогноз на этот матч — тотал меньше 2 голов. Удачи!»
Федотов резко ответил Василию Уткину на критику.
Четыре тренера и два футболиста «Ростова» не смогли оформить Fan ID.
ЦСКА пытается приобрести аргентинского защитника «Аякса».
Федотов: Эджуке даже не мог смотреть мне в глаза.
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