«Оренбург» — «Крылья Советов»: прогноз Ильи Казакова на матч 1-го тура чемпионата России

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч первого тура РПЛ сезона-2022/2023 «Оренбург» — «Крылья Советов».

Прогноз с коэффициентом 3.60 на матч «Оренбург» — «Крылья Советов».

Ставка: «Оренбург» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.53.

«Стартует очередной сезон РПЛ, поговорим о противостоянии «Оренбурга» и «Крыльев Советов».



В истории встреч между этими соперниками бывали игры, которые отличались высокой результативностью, но в целом это были низовые матчи. После короткого, но событийного межсезонья, думаю, надо ставить на то, что «Оренбург» не проиграет, так как команда неплохо укрепилась.



«Крылья», которые заслужили столько комплиментов в прошлом сезоне, потеряли несколько игроков. Потери коснулись в первую очередь линии атаки, и с ходу их будет сложно восполнить.



Моя ставка – «Оренбург» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча».

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Прогноз с коэффициентом 3.05 на матч «Динамо» — «Ростов».