ЦСКА — «Урал»: прогноз Настасьи Самбурской на матч Российской Премьер-Лиги

Известная актриса театра и кино Настасья Самбурская поделилась прогнозом на матч чемпионата России по футболу ЦСКА – «Урал».

Прогноз с коэффициентом 3.26 на матч ЦСКА — «Урал».

Ставка: победа ЦСКА и тотал меньше 3.5 мяча за 2.26.

«Дорогие читатели, не считаю себя великим футбольным экспертом, но если мои скромные рассуждения кому-то помогут сделать правильный выбор, буду очень рада.



Итак, в первом туре РПЛ встречаются ЦСКА и «Урал».



ЦСКА в предсезонке не совсем убедил, хотя обычно не принято всерьёз оценивать результаты матчей в межсезонье. Тем не менее у ЦСКА новый тренер, а это значит, будут новые эмоции и новые герои.



«Урал» – команда не столь именитая, но я, к своему удивлению, обнаружила, что аж в трёх последних гостевых матчах с армейцами «Урал» добивался ничьих. Тем не менее я думаю, что в первом официальном матче под руководством Федотова эмоции возьмут верх и армейцы одержат трудную, но всё-таки победу.



Мой прогноз: П1 и ТМ 3.5 мяча, поставить на такой исход можно с коэффициентом 2.26».

Дзагоев рассказал о переговорах с клубами из ОАЭ и Турции.



Мостовой: ничья «Зенита» с «Химками» меня не удивила.

Федотов резко ответил Василию Уткину на критику.



Четыре тренера и два футболиста «Ростова» не смогли оформить Fan ID.



ЦСКА пытается приобрести аргентинского защитника «Аякса».



Федотов: Эджуке даже не мог смотреть мне в глаза.