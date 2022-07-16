ЦСКА — «Урал»: прогноз Настасьи Самбурской на матч Российской Премьер-Лиги

Известная актриса театра и кино Настасья Самбурская поделилась прогнозом на матч чемпионата России по футболу ЦСКА – «Урал».
Прогноз с коэффициентом 3.26 на матч ЦСКА — «Урал».
Ставка: победа ЦСКА и тотал меньше 3.5 мяча за 2.26.
«Дорогие читатели, не считаю себя великим футбольным экспертом, но если мои скромные рассуждения кому-то помогут сделать правильный выбор, буду очень рада.
Итак, в первом туре РПЛ встречаются ЦСКА и «Урал».
ЦСКА в предсезонке не совсем убедил, хотя обычно не принято всерьёз оценивать результаты матчей в межсезонье. Тем не менее у ЦСКА новый тренер, а это значит, будут новые эмоции и новые герои.
«Урал» – команда не столь именитая, но я, к своему удивлению, обнаружила, что аж в трёх последних гостевых матчах с армейцами «Урал» добивался ничьих. Тем не менее я думаю, что в первом официальном матче под руководством Федотова эмоции возьмут верх и армейцы одержат трудную, но всё-таки победу.
Мой прогноз: П1 и ТМ 3.5 мяча, поставить на такой исход можно с коэффициентом 2.26».
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