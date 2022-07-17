«Оренбург» — «Крылья Советов»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Оренбург» проиграл «Крыльям Советов» в матче первого тура чемпионата России по футболу. Игра состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик».

Главный тренер «Оренбурга» рассказал о своей мечте.

Итоговый счёт — 4:2 в пользу самарцев. Лишь один из шести голов был забит до перерыва: на 31-й минуте игрок «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко отправил мяч в свои ворота после углового.

В дебюте второго тайма Роман Ежов сравнял счёт, голевой пас выполнил Максим Глушенков. К 73-й минуте Глушенков оформил дубль, доведя преимущество самарцев до двух мячей.

На 83-й минуте Тимур Аюпов сократил отставание «Оренбурга» до минимума, однако через полторы минуты Денис Якуба забил четвёртый гол «Крыльев Советов».

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