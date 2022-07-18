«Алания» — «Динамо-Махачкала»: букмекеры назвали фаворита матча Первой лиги

18 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги «Алания» — «Динамо-Махачкала». Начало игры — в 20:00 мск.

Массимо Каррера заступился за российских судей.

Игра пройдёт в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова, поскольку «Алания» не может проводить домашние матчи в Махачкале.

Эксперты не сомневаются в победе «Алании»: поставить на победу владикавказцев предлагают с коэффициентом 1.46. Успех махачкалинцев оценён в 7.40. Ставки на ничью принимаются за 4.30.



Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Гол в каждом тайме оценён в 1.70.

Если забьют футболисты «Алании», сыграет коэффициент 1.08. Гол в исполнении «Динамо» с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Прогноз на матч «Алания» — «Динамо-Махачкала» с коэффициентом 5.40.

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