«Краснодар» — «Факел»: результат матча, кто победил, какой счёт, авторы голов

«Краснодар» и «Факел» разошлись миром в первом туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе.

Результаты всех матчей 1-го тура РПЛ сезона-2022/2023.

Итоговый счёт — 2:2. На матче «Краснодар» — «Факел» работала бригада судей под руководством Сергея Карасёва из Москвы.

Три из четырёх голов оказались забиты до перерыва. На 10-й минуте Аслан Дашаев вывел клуб из Воронежа вперёд. На 24-й минуте Алексей Ионов провёл ответный гол.

На исходе первого тайма Эдуард Сперцян забил второй мяч «Краснодара», однако на 49-й минуте Роман Акбашев сравнял счёт. В оставшееся время голов зрители не увидели.

Обе команды набрали по одному очку, расположившись в середине турнирной таблицы. «Факел» провёл дебютный матч после возвращения в элитный дивизион чемпионата России.

Мелкадзе: я устал от судейских скандалов вокруг «Спартака».

Левандовски рассказал о разговоре с Хави перед переходом в «Барселону».

Аршавин: «Зенит» заберёт Захаряна, когда цена станет ниже.

Слуцкий рассказал, как Дзюба влияет на футболистов «Рубина».

Прогноз с коэффициентом 5.40 на матч «Алания» — «Динамо-Махачкала».