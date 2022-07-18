«Белшина» – «Шахтёр»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 15-го тура Высшей лиги Беларуси «Белшина» – «Шахтёр».
Ставка: победа «Белшины» с форой (+1) за 2.14.
«Шахтёр» в квалификации Лиги чемпионов справился за неделю: безголевая ничья в первом матче со словенским «Марибором» и закономерное поражение со счётом 0:2 в ответной встрече.
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Дальше – 3-й раунд квалификации Лиги конференций. Матчи пройдут в начале августа, так что сейчас «горнякам» предстоит попробовать переключиться на дела внутреннего чемпионата.
Получится ли безболезненно? Большой вопрос. В еврокубках «Шахтёр» играл почти без белорусов, а здесь снова нужно вписаться в лимит. Выбор у Сергея Ташуева не так уж и велик – навалились травмы. Да и перелёты в Словению и Турцию наверняка скажутся. Не уверен, что у команды из Солигорска найдётся сильная мотивация с запалом разобраться с крепко сбитой «Белшиной». Да и предпосылок уверенно победить по игре у «Шахтёра» не видится.
Хозяева постараются не проиграть на своём поле. Думаю, на ничью вполне могут настроиться», — сказал Ходасевич.
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