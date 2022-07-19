Аслан Карацев — Николоз Басилашвили: эксперты назвали шансы россиянина

19 июля российский теннисист Аслан Карацев стартует на турнире категории ATP 500 в Гамбурге (Германии). Соперником Карацева станет Николоз Басилашвили из Грузии.
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Начало встречи Карацев — Басилашвили — не ранее 16:30 мск. Карацев занимает 37-е место в рейтинге ATP, Басилашвили располагается на 28-й позиции.
Это будет первая очная встреча 28-летнего Карацева и 30-летнего Басилашвили. Ранее теннисисты не пересекались на уровне ATP.
Эксперты склоняются к победе российского спортсмена. Шансы Аслана Карацева выражены коэффициентом 1.78: в случае успеха с 1000 рублей вы получите 1780 рублей. Сделать ставку на победу Николоза Басилашвили предлагается за 2.17.
На тотал больше 21.5 гейма дают 1.75, на тотал меньше 21.5 гейма — 2.18. Наиболее вероятный исход встречи — победа Карацева в двух сетах (2.60).
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