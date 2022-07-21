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Букмекеры назвали шансы БАТЭ пройти в третий раунд квалификации Лиги конференций

Букмекеры назвали шансы БАТЭ пройти в третий раунд квалификации Лиги конференций
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21 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций БАТЭ — «Коньяспор». Начало встречи намечено на 22:00 мск.

Прогноз с коэффициентом 7.20 на матч «Зенит» — «Крылья Советов».

Игра пройдёт на стадионе «Конья Бююкшехир Стады» в турецком городе Конья, хотя номинальным хозяином поля будет считаться клуб из Беларуси.

Эксперты не сомневаются в турецком клубе: успех «Коньяспора» оценивается коэффициентом 1.49. Заключить пари на победу БАТЭ в первой встрече можно с коэффициентом 6.20. На ничью предлагают 4.55.

Аналитики не уверены, что голов будет много: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.01, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.95.

На гол клуба из Беларуси дают коэффициент 1.63, а гол «Коньяспора» оценивается в 1.08. Поставить на «обе команды забьют» можно с коэффициентом 1.84.

Проход БАТЭ в следующий раунд доступен за 7.50, итоговый успех турецкого клуба идёт за 1.10.

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