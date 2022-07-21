«Ференцварош» — «Слован»: результат матча Лиги чемпионов, кто выиграл, какой счёт

«Ференцварош» уступил «Словану» в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча состоялась в городе Будапешт на стадионе «Гроупама Арена».

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Итоговый счёт — 2:1 в пользу чемпиона Словакии. Все голы оказались забиты после перерыва, при этом победа «Слована» оказалась волевой.

Главным тренером «Ференвароша» является российский специалист Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России.

Счёт на 70-й минуте открыл Кристоффер Закариассен, результативную передачу футболисту венгерского клуба отдал Токмак Нгуен. На 81-й минуте Гурам Кашия провёл ответный мяч, голевой пас выполнил Вернон Де Марко. Ещё через пять минут Тигран Барсегян после паса Георгия Чакветадзе забил второй гол в исполнении «Слована».

Ответный матч состоится 26 июля в Словакии.

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