«Тобол» — «Линкольн Ред Импс»: прогноз Ненада Шливича на игру Лиги конференций 21 июля

Бывший игрок «Ростова» и «Тобола» Ненад Шливич дал прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «Тобол» — «Линкольн Ред Импс».



Ставка: победа «Тобола» за 1.34.



«Даже не сомневаюсь в победе «Тобола». Хозяева выиграют, но только если серьёзно отнесутся к этому матчу с самого начала. Первый тайм будет сильно отличаться от второго.

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У гибралтарцев приличные стандарты, далеко выбрасывают ауты, к этому нужно подготовиться, отнестись очень-очень серьёзно и добиться дома такого счёта, чтобы было легче в ответной встрече. Предупреждаю: если костанайцы считают, что всё будет легко, они уже выиграли у Гибралтара и сделали шаг вперёд, – это плохо.

Ответная встреча будет очень-очень сложной. «Тоболу» нужно забивать как можно больше мячей, потому что там будет жара, а матч состоится на синтетике, другие условия игры. Гибралтарцам нечего будет терять. Жалко, если такой шанс пройти в следующий раунд будет упущен. Обидно за болельщиков, которые очень переживают за команду.



Не люблю давать прогнозы, у меня они плохо идут. Надеюсь, «Тобол» победит со счётом 3:0. Но ещё раз повторяю: отнестись к матчу нужно очень-очень серьёзно. Никого нельзя недооценивать, потому что сегодня все умеют играть в футбол. Уверен, команда «Тобол» достигнет высоких позиций», — сказал Шливич.



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