«Ракув» — «Астана»: прогноз Антонио Рукавины на матч Лиги конференций

Бывший игрок «Боруссии» Дортмунд, «Вальядолида», «Вильярреала» и «Астаны» Антонио Рукавина дал прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «Ракув» — «Астана».



Ставка: ничья за 3.75.



«В квалификации все соперники очень хорошие, поэтому «Астана» должна воспринимать предстоящую встречу серьёзно.

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Полагаю, первый проводимый командой клуба из столицы Казахстана матч на выезде – это хорошо. «Астане» не нужно в гостях рисковать, можно тактически провести эту игру, потому что будет понятно, что у них есть ещё ответная встреча в Нур-Султане.



Конечно, фаворит в этой паре – «Астана». Она много раз выступала в Европе. У неё имеется опыт участия в еврокубковых матчах. Считаю, в этом году как казахстанский чемпионат не столь силён, так и «Астана». Сейчас она, конечно, тоже является хорошей командой.



Гостям не нужно рисковать в этом матче. Думаю, в Польше будет зафиксирована ничья со счётом 1:1», — сказал Рукавина.



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