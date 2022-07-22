Абдул-Рахман Дудаев — Элисмар Лима: прогноз Глеба Кожикова на бой ACA 141

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Абдул-Рахман Дудаев – Элисмар Лима в рамках турнира ACA 141.



Ставка: победа Дудаева за 1.58.



«Поединок основного карда турнира ACA 141, который пройдёт в эту пятницу в Сочи.

АСА 141: основной кард, где смотреть онлайн.

Абдул-Рахман Дудаев — 30-летний российский боец по прозвищу The Warrior, профессиональный рекорд 28-7, тренируется в клубе «Ахмат». Абдул-Рахман – зрелищный топ-боец лиги АСА, всегда устраивает рубку и шоу в восьмиугольнике. Дудаев – разносторонне развитый боец с отличной ударной техникой, у него есть нокаутирующий удар, кроме того, хорошо борется и защищается от борьбы.



Элисмар Лима — бразилец по прозвищу Carrasco, ему 33 года, профессиональный рекорд 25-11, тренируется в зале Junao Fighters. Элисмар стал выступать в России с 2021 года, громко заявил о себе, нокаутировав в первом раунде Виктора Колесника. Далее у бразильца уже всё было не так гладко – четыре поражения в пяти последних поединках. Любит порубиться в стойке и довольно-таки опасен в партере благодаря своим навыкам бразильского джиу-джитсу.



Оба бойца любят порубиться в стойке, и нас ждёт очень зрелищное противостояние двух ударников. При просмотре поединков обоих спортсменов мне показалось, что у Дудаева лучше футворк и он быстрее действует на руках. Помимо этого, стоит отметить отличные навыки борьбы представителя Чечни, и если что-то пойдёт не по плану в стойке, то Абдул-Рахман всегда может перевести бразильца в партер.



Дудаев проигрывал лишь бойцам высшего уровня (Саид Нурмагомедов, Рустам Керимов), а привозных бразильцев Абдул-Рахман, как правило, проходит, и эта встреча, полагаю, не станет исключением», — сказал Кожиков.

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