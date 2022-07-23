«Краснодар» — «Спартак»: букмекеры назвали фаворита матча чемпионата России

Сегодня, 23 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак». Начало игры запланировано на 20:00 мск.
Чего ждать от матча «Краснодар» — «Спартак».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26, что приблизительно равно 44% вероятности. Успех краснодарцев оценён экспертами в 3.10 — 32% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Букмекеры также считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.
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