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«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч второго тура РПЛ

«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч второго тура РПЛ
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата России «Спартак» – «Краснодар».

Чего ждать от матча «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

«Краснодар» провалил матч с «Факелом», показав очень рваный футбол. «Краснодар», как это всегда бывает, играет сам и даёт играть сопернику. В матче со «Спартаком» будет совершенно другой настрой, «Краснодар» по-другому отнесётся к этой встрече.

«Спартак» показал в матче с «Ахматом» сырой футбол. Понятно, что хочет видеть от своих футболистов Абаскаль, но пока не всё получается. В середине поля у «Спартака» проблемная зона.

Матч «Краснодар» — «Спартак» — это всегда про голы. Не сомневаюсь, что голы будут. Мой вариант – тотал больше 2.5 мяча. Даже можете сыграть тотал больше 3 мячей с расходом».

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