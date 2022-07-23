«Оренбург» — «Урал»: прогноз Артура Петросьяна на матч Российской Премьер-Лиги 23 июля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч второго тура РПЛ сезона-2022/2023 «Оренбург» — «Урал».
Ставка 1: индивидуальный тотал «Оренбурга» больше 1 мяча за 1.70.
Ставка 2: победа «Оренбурга» с форой (0) за 1.70.
«Оренбург» местами был очень неплох в первом туре, но, даже забив дважды, удержать победу не сумел. Против таких летающих «Крыльев» всё-таки просто не было бы ни одной команде РПЛ.
Прогноз на матч «Оренбург» — «Урал» с коэффициентом 7.20.
В остальном же новички РПЛ показались вполне боеспособными, в особенности на своём стадионе. На привычном газоне очки они наверняка будут исправно набирать.
«Урал» же, как показалось, был абсолютно не готов к первому туру. Физически команда была далека от требуемого уровня, а в игровом плане даже близко не продемонстрировала уровень концовки прошлого сезона. Тридцать раз позволила команда Игоря Шалимова пробить по своим воротам ЦСКА.
Думаю, и «Оренбург» будет иметь достаточно возможностей, чтобы забить 1-2 мяча».
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