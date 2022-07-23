«Арсенал» — «Челси»: прогноз Дениса Наливайко на товарищеский матч 24 июля 2022 года

Денис Наливайко — спортивный комментатор и специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу — дал прогноз на товарищеский матч «Арсенал» — «Челси».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.70.
«Идёт вовсю подготовка к сезону. «Арсенал» довольно здорово усиливается в это трансферное окно. Уже пришёл Габи Жезус, который отлично себя проявляет в предсезонке исходя из тех данных, которые можно найти в интернете.
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Накануне объявили о трансфере Александра Зинченко, причём украинский футболист прибыл в расположение «канониров» ещё до появления официальной информации о переходе.
В «Челси» пришёл Рахим Стерлинг. Надо понимать, что в предсезонке тренеры будут выставлять несколько составов. В этом случае нет смысла играть от обороны и защищать счёт.
Думаю, что в командах, где есть звёздные забивные новички, нужно ставить на тотал больше. Предлагаю взять тотал больше 2.5 гола с коэффициентом 1.70».
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