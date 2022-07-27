Пабло Андухар — Филип Мисолич: прогноз Сергея Фомина на матч в Кицбюэле 27 июля 2022 года

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Кицбюэле Пабло Андухар — Филип Мисолич.

Ставка: индивидуальный тотал Андухара меньше 13 геймов за 1.60.

«Мисолич добился комфортной победы в матче первого круга с Дутрой да Силвой. Филип качественно передвигался на задней линии и вовремя переходил к атакующим действиям. Понравилось, как здорово австриец действовал на приёме. Мисолич пребывает в хорошей форме.



Андухар на старте турнира смог вытащить тяжелейший матч с Сонего. После выигранного первого сета испанец сильно сдал и смотрелся заметно хуже своего соперника. В третьем сете вообще проигрывал со счётом 4-0, но Сонего стал много ошибаться и тем самым вернул в матч опытного испанца. Дальше Андухар уже не упускал нить игры и смог на решающем тай-брейке завершить матч в свою пользу.



Считаю, что в данном матче у Мисолича могут быть неплохие шансы на проход в 1/8 финала. Андухар далёк от оптимальной формы и зачастую слишком много ошибается. Поэтому предлагаю рассмотреть индивидуальный тотал меньше по геймам на Пабло Андухара».