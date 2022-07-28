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«Фонбет» передали более 54 миллионов российским паралимпийцам

«Фонбет» передали более 54 миллионов российским паралимпийцам
«Фонбет» передали более 54 млн паралимпийцам
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28 июля состоялось подписание соглашения между букмекерской компанией «Фонбет» и Паралимпийским комитетом России о перечислении более 54 миллионов рублей членам паралимпийской сборной. Таким образом «Фонбет» поддержал нашу национальную команду после отстранения её от участия в Паралимпийских зимних играх — 2022 в Пекине.

Подписание прошло на «Малой спортивной арене ЦСКА» в рамках благотворительного матча Звёзд с участием Олимпийских чемпионов, спортсменов КХЛ и НХЛ и Паралимпийской сборной России по следж-хоккею. В церемонии передачи символического чека принял участие амбассадор «Фонбет» и гала-матча, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Александр Овечкин.

Вице-президент «Фонбет» по социальным инициативам Никита Иванов:
– Мы решили помочь тем спортсменам, кто особенно нуждается во внимании. Задача наших благотворительных проектов показать, что спорт может быть доступен для каждого. Важно дать понять людям с ограниченными возможностями здоровья, что спорт всегда поможет им достичь высоких целей.

Паралимпийская сборная России является одной из сильнейших в мире. Об этом свидетельствовали блестящие победы на заключительных отборочных соревнованиях, чемпионатах и Кубках мира в преддверии Паралимпийских зимних игр в Пекине. На чемпионате мира по зимним видам спорта, который состоялся в городе Лиллехаммере за месяц до Игр, российские атлеты завоевали 22 золотые, 23 серебряные, 22 бронзовые медали и заняли высшую ступень пьедестала почёта в общекомандном зачёте.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков:
– От имени всей Паралимпийской семьи хотел бы выразить благодарность букмекерской компании «Фонбет» за поддержку паралимпийской сборной команды России по зимним видам спорта.

В марте этого года Международный паралимпийский комитет самым незаконным и, можно сказать, циничным образом отстранил сборную России от участия в Паралимпийских играх в Пекине. Это стало настоящим шоком для каждого спортсмена. Новость об отстранении была воспринята ими с нескрываемой глубокой горечью. Паралимпийцы были отлично подготовлены для участия в Играх, заряжены и нацелены на самый достойный результат.

Паралимпийский комитет подписал с «Фонбет» Соглашение об оказании благотворительной помощи на сумму более 54 млн рублей. Все члены отстраненной Паралимпийской команды России: спортсмены, тренеры и специалисты, непосредственно участвовавшие в подготовке спортсменов-инвалидов к Играм в Пекине, получат дополнительные денежные вознаграждения. Эта помощь для спортсменов с ограниченными физическими возможностями достойна самого глубокого уважения. Выражаю надежду, что наше сотрудничество с «Фонбет» будет и впредь таким же плодотворным и эффективным.

Алина Якиревич, директор по маркетингу «Фонбет»:
– «Фонбет» всегда поддерживал и продолжает поддерживать российский спорт. Пристальное внимание в программе нашей социальной ответственности мы уделяем тем, кто особенно нуждается в нашем внимании – людям с ограниченными возможностями здоровья.

Амбассадором «Фонбет» Александр Овечкин является почти год, и, по его словам, «при выборе партнёра было важно, чтобы компания поддерживала спорт и социальные проекты».

С хоккеем у компании давние и прочные связи. Она много лет проводит благотворительную акцию «Голевая передача» совместно с КХЛ. Все собранные средства направляются на помощь в создании новых команд по детскому следж-хоккею, покупку спортивного инвентаря для команд, аренду льда для тренировок и оплаты работы тренеров. Сегодня помощь людям с ограниченными возможностями имеет государственное стратегическое значение. И новый проект по поддержке паралимпийских спортсменов, тренеров и специалистов всей команды, отстранённой от Паралимпиады — 2022, встанет в ряд с другими благотворительными проектами, которые ведёт «Фонбет».

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