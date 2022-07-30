«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: прогноз Дениса Казанского на матч 30 июля 2022 года

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «МЮ» и тотал больше 2.5 мяча за 3.05.
«Всегда тяжело прогнозировать и заглядывать в товарищеские матчи. Что можно сказать об игре в Осло?
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У «Юнайтед» впереди домашняя игра с «Райо Вальекано», поэтому, скорее всего, «МЮ» поделится на два состава. При этом в Осло поедет (судя по намёкам) главная команда. Также первый тур в Англии уже через неделю.
В этом плане «Атлетико» более уязвим, так как у него первый тур в Испании только 15-го числа.
Думаю, что преимущество (по сумме матчей, по качеству игры и по готовности) будет у «Юнайтед». Плюс это возможность показать своих новичков — и Эриксена, и Лисандро Мартинеса. Это тоже добавляет мотивации игрокам и зрелищности игре.
«Манчестер» в своём дальневосточном турне всегда разделяет состав на два тайма. Поэтому первый тайм всегда результативнее, чем второй. Но в этой ситуации (как мне кажется) полетит ограниченный состав, причём основа, которая отыграет весь матч, потому что надо готовиться к старту сезона.
Поэтому ставлю на победу «Юнайтед» и ТБ 2.5 мяча».
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