«МЮ» — «Атлетико». Криштиану Роналду нет, а реванш — есть

30 июля состоится товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико». Начало игры — в 14:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «Манчестер Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех «Атлетико» оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» 30 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.90. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» Мадрид: прогноз и анализ товарищеского матча (30.07.2022)

Старты нового сезона в европейском футбольном мире не за горами. На 30 июля на международной арене запланирована товарищеская встреча между «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и «Атлетико» Диего Симеоне. Она пройдёт на стадионе «Уллевол» в Норвегии, начало — в 14:45 мск. У «красных дьяволов» это межсезонье выдаётся весьма продуктивным.

«Манчестер Юнайтед» сначала одолел разгромно «Ливерпуль» (4:0), далее не пощадил австралийский «Мельбурн Виктори» (4:1). После пошли клубы АПЛ: сперва досталось «Кристал Пэлас» (3:1), а вот с «Астон Виллой» пришлось согласиться на ничью (2:2). Весьма неплохие показатели с новым тренером во главе. Явно это межсезонье на фоне лишь шестой строчки в минувшем сезоне можно назвать удачным.



Стоит отметить, что в последней игре манкунианцы вели со счётом 2:0 после первого тайма, но во второй половине встречи «Вилла» сократила отставание, а на последней минуте добавленного времени Калум Чемберс установил ничейный счёт. Эрик тен Хаг пока идёт без поражений, но впереди весьма непростой соперник, с огромными опытом и мастерством.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.



«Атлетико» Мадрид в минувшем чемпионате Испании занял третье место, набрав 71 балл в 38 играх. До «Барселоны» не хватило два балла, а в спину дышала «Севилья» с 70 баллами. Команды шли плотной группой. Главное же то, что мадридцы попали в Лигу чемпионов. Хотя и с прошлым сезоном результат, конечно, можно считать неудовлетворительным, ведь тогда стали чемпионами.

При этом подопечные Диего Симеоне после сезона провели лишь один контрольный матч с «Нумансией» (4:0). Разгромно выиграли, но в таком исходе нет ничего такого, поскольку класс команд очень отличается. Однако сразу бросается в глаза тонус, один матч в период после 22 мая — это очень мало. Хотя концовка сезона у мадридского клуба и была на высоте: четыре встречи при трёх победах и одной ничьей.



И всё же провести в межсезонье одну встречу, особенно на фоне подготовки «Манчестер Юнайтед», явно не поможет «Атлетико». Скорее всего, не поможет и то, что испанский клуб в межсезонье успел усилиться бельгийским полузащитником Акселем Витселем, игравшим ранее за «Зенит» и дортмундскую «Боруссию». Соглашение рассчитано на один сезон. Футболист успел дебютировать, выйдя на замену в прошлом матче.



Кроме того, «Атлетико» продлил контракт голкипера Яна Облака, который в прошлом сезоне провёл 38 игр и пропустил 43 мяча, то есть чуть больше одного гола за матч. Впрочем, в уровне словенца сомнений нет. Также мадридцы продлили контракт с полузащитником Тома Лемаром до 2027 года. Как видно, серьёзных изменений в составе не произошло, костяк команды сохранился.

К «Манчестеру» недавно присоединился кумир Евро-2020 Кристиан Эриксен на правах свободного агента, взяв себе 14-й номер. Плюс недавно перешёл из «Аякса» Лисандро Мартинес — пока ещё не выступал за команду, но уже взял шестой номер, под которым ранее выступал Поль Погба. Эрик тен Хаг, в свою очередь, много даёт игрового времени молодым футболистам.

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Маркус Рашфорд имеет два гола в четырёх встречах, он снова возвращается к своему уровню. Джейдон Санчо и Антони Марсьяль забили по три, а шумиха вокруг ухода последнего утихла после заявления тен Хага о блокировке его продажи. Зато вокруг Криштиану Роналду страсти не утихают уже несколько недель. Впрочем, идут слухи, что португалец твёрдо решил уйти ради бесплатного перехода в клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

Оппоненты в свежей истории встречались лишь дважды, причём оба раза в 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Первый раз сыграли вничью, во втором матче «Атлетико» одолел «МЮ» со счётом 1:0. Вернуть должок у Эрика тен Хага вполне сил хватит: его команда в хорошем тонусе, проблем с составом не наблюдается, подготовка на уровне.



Конечно, сбрасывать со счетов «Атлетико» нельзя. Это клуб с огромной историей, опытом и мастерством. Костяк команды сохранился, проблем особых тоже нет, но тонус хуже на фоне соперника. Мы бы в такой встрече проверили ставку «обе забьют» за 1.73. На наш взгляд, по голу оппоненты друг другу забить точно сумеют.



В результативных действиях от манкунианцев сомневаться практически не приходится. Даже без своего лидера Криштиану Роналду, которого, кстати, скорее всего, не будет на поле в матче с мадридцами, под руководством Эрика тен Хага они показывают отличную результативность в спаррингах. А ждать при текущем тонусе от подопечных Диего Симеоне фирменной надёжности в обороне тоже не стоит.

В то же время тренерский штаб английского клуба, вероятно, даст ещё больше времени игрокам основы, нежели это было в матче с «Астон Виллой». Всё-таки чемпионат Англии стартует практически через неделю, нужно уже подходить в боевой готовности. У «Атлетико» в запасе будет ещё неделя, а потому это, возможно, где-то позволит сыграть более раскрепощённо в атаке. Так что ждём более-менее открытую игру.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» М 30 июля 2022 года

«Юнайтед» отменно проводит межсезонье, четыре игры — ноль поражений. «Атлетико» сыграл лишь одну встречу со слабым оппонентом, но теперь на пути серьёзная преграда. Явного фаворита нет, но «красные дьяволы» смотрятся предпочтительнее из-за лучшего тонуса. Всё же стартует новый сезон АПЛ уже скоро. У испанцев есть некоторый запас, поэтому сейчас можно просто поиграть в своё удовольствие, более раскрепощённо. Думается, голы будут с обеих сторон, проверим «обе забьют».



Ставка: обе забьют за 1.73.

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