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Эксперты «Фонбет» назвали шансы Эрлинга Холанда стать лучшим бомбардиром АПЛ

Эксперты «Фонбет» назвали шансы Эрлинга Холанда стать лучшим бомбардиром АПЛ
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Совсем скоро стартует очередной сезон в АПЛ. Букмекеры уже давно принимают ставки на победителя турнира. Активны споры и о том, кто станет лучшим бомбардиром. В «Фонбет» оценили шансы голеадоров победить в престижной гонке.

По оценке аналитиков, больше всего шансов у новичка «Ман Сити» Эрлинга Холанда. Сделать ставку на победу норвежца можно с коэффициентом 4.40. Среди его ближайших конкурентов эксперты называют форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (5.50) и капитана «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейна (7.50).

На новичка «Ливерпуля» уругвайца Дарвина Нуньеса можно поставить за 11.00, а шансы Криштиану Роналду оценили в 15.00. Конечно, это если португалец всё-таки решит остаться в «Манчестер Юнайтед». На Сон Хын Мина дают коэффициент 18.00, шансы Габи Жезуса букмекеры оценили коэффициентом 20.00, а на неувядающего Джейми Варди дают 25.00.

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